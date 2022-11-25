Встреча Макрона с представителями европейского бизнеса стала сигналом для США – СМИ

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Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с представителями европейского бизнеса стала четким сигналом для Соединенных Штатов о том, что ЕС "опомнился" и будет защищать свои интересы, сообщает Центральное телевидение Китая.

По информации издания, банкет для европейских предпринимателей Макрон устроил в начале текущей недели. Отмечается, что это был не просто ужин, а "горькая попытка" удержать бизнесменов во Франции, поскольку политики в Европе обеспокоены тем, что местные промышленные предприятия переместятся в Штаты.

Авторы статьи указывают, что все больше европейцев понимают, что истинный расчет Вашингтона заключается в том, чтобы использовать украинский кризис для ослабления автономии ЕС, переманить промышленность и нажиться на энергетическом кризисе.



"Макрон пытался послать им сигнал: оставайтесь, не надо уходить. <...> Европейские страны пытаются избавиться от своей привычки "плясать под дудку США" и ищут пути к стратегической автономии. Банкет в Елисейском дворце был четким сигналом", – говорится в публикации.

Отмечается, что на следующий день после встречи Макрона с бизнесменами министр Финансов Франции Брюно Ле Мэр прямо заявил журналистам, что европейская промышленная система будет опустошена Соединенными Штатами.

"Прямо на наших глазах США развивают собственную промышленность на своей земле. Мы должны более твердо защищать интересы европейских компаний", – приводит его слова CCTV.

Ранее издание Politico сообщало, что президент Франции и канцлер Германии готовы начать торговую войну против США, если возникнет необходимость. Отмечалось, что Макрон и Шольц уверены в существовании риска возникновения недобросовестной конкуренции со стороны Вашингтона.

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