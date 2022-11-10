Европа единым фронтом выступила против американского закона о снижении инфляции – СМИ

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Евросоюз решительно выступил единым фронтом против выдвинутого президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По информации издания, в ЕС опасаются, что инициатива администрации Соединенных Штатов нанесет ущерб европейским компаниям и экономике. В качестве примера приводятся льготы, предоставляемые для произведенных в Северной Америке автомобилей. В Европе уверены, что это может создать проблемы для местных автоконцернов.

Авторы статьи напомнили, что принятый в Штатах закон обсуждали на этой неделе 27 министров Евросоюза. Один из собеседников телеканала на условиях анонимности рассказал, что среди всех министров ЕС существует политический консенсус относительно того, что данный документ угрожает европейской промышленности.

Ранее газета Politico сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц готовы начать торговую войну против Соединенных Штатов из-за американского закона о снижении инфляции, если возникнет необходимость.

Опасения в связи с данным законом США ранее высказывали и в Японии. В министерстве экономики, торговли и промышленности этой страны заявили, что принятый в Штатах документ может нарушать международные правила.

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