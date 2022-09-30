В США рассказали о провале Байдена, от которого страдает Запад

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Президент США Джо Байден провалил миссию настоящего лидера Запада и не совершил важнейших шагов в поддержку американской и мировой экономики, пишет аналитик Лиз Пик в своей статье для издания The Hill.

"Мировая экономика ушла в штопор – даже при том, что инфляцию никто не сдерживает. Западный мир рассчитывает, что президент США проявит свои лидерские качества – и совершенно зря", – отмечает автор.

В частности, она пояснила, что Байден не остановил вбрасывание денег в американскую экономику и не помог нефтегазовой отрасли страны нарастить добычу. По ее словам, когда глава Федрезерва США Джером Пауэлл принял жесткие меры, чтобы сдержать увеличение денежной массы, Белый дом свел его усилия на нет, продолжив накачивать экономику деньгами, как ни в чем не бывало.

Пик обвинила Байдена в растрате денег. Так, по оценкам бюджетного управления конгресса, его план по списанию студенческого долга обойдется в 400 миллиардов долларов, а с учетом всех сопутствующих затрат комитет по ответственному государственному бюджету оценил общие расходы в 600 миллиардов долларов.

По словам автора, США получат списание студенческого долга на полтриллиона вдогонку к американскому плану спасения на 1,9 триллиона, закону об инфраструктуре на 1,2 триллиона и закону о полупроводниках на 280 миллиардов долларов. Таким образом, Байден увеличил долг страны на 4,8 триллиона долларов. По мнению эксперта, эти траты опрометчивы и лишь усугубили инфляцию.

Пик добавила, что американскому лидеру следовало резко увеличить добычу энергии, что он делать наотрез отказался.

В заключение она указала на мировой экономический кризис, помочь справиться с которым должны были США, но без решительных шагов главы государства это невозможно. Однако по мнению Байдена дела идут блестяще.

Ранее глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт заявил, что введение ценового потолка на российскую нефть может стать самой большой энергетической ошибкой президента США Джо Байдена.

По его словам, администрация Байдена, а также европейские и британские чиновники продемонстрировали полную некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса, и введение ценового потолка вполне может стать для них завершающим смертельным ударом.



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