ЕС торопится установить потолок цен на российскую нефть из-за частичной мобилизации – СМИ

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Страны ЕС намерены в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть из-за объявления в России частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg.
"По словам людей, знакомых с этим вопросом, это усилие набрало обороты после того, как Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. <...> и, вероятно, станет частью нового пакета санкций, которые будут предложены Еврокомиссией", – говорится в публикации.
При этом собеседники агентства заявили, что у данного плана есть множество препятствий. Несмотря на новые усилия Еврокомиссии и некоторых стран – членов Евросоюза, возможность достижения договоренности по установлению потолка цен на нефть из РФ остается под вопросом.
"Санкционные решения требуют единогласия и особенно сложны в этой ситуации, потому что у каждого члена ЕС разные потребности в энергии. <...> В любом случае, существует определенная срочность, поскольку необходимо будет принять ценовой потолок до того, как меры ЕС вступят в силу 5 декабря", – говорится в публикации.
По данным источников, государства ЕС, получившие льготы на нефть, могут потребовать гарантий, что их не пересмотрят, а страны, которые импортируют топливо по морю, могут попытаться связать предел цен с предполагаемым в настоящее время полным эмбарго на морские поставки.
Также сообщается, что представители национальных правительств в Брюсселе будут стремиться достичь предварительного соглашения о потолке цен перед неформальной встречей лидеров Евросоюза в Праге 6 октября.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может представить новый пакет санкций против России 28 сентября. По данным СМИ, в ответ на объявление в РФ частичной мобилизации Брюссель также намерен отменить право вето при голосовании по вопросам о Москве.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
С 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.
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