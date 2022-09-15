В Европе начинается битва за российскую нефть – СМИ

Фото: depositphotos/carloscastilla

Битва за российскую нефть в Европе только начинается, заявил американский журналист Блейз Малли. Он считает, что в случае введения потолка цен на энергоносители из РФ страны Запада ожидают значительные экономические издержки.

По его мнению, ограничение цен тяжело осуществить на практике. Он также указал, что если Владимир Путин примет решение об отказе экспорта странам, которые поддержат потолок цен, стоимость сырья на мировом рынке снова вырастет и станет для ЕС и Соединенных Штатов головной болью.

"Другим важным фактором, который следует учитывать, является то, как другие заинтересованные стороны за пределами России или G7 отреагируют на эту инициативу. <...> Если Россия не будет соблюдать ценовой потолок, это может спровоцировать войну на истощение между Москвой и Западом", – написал Малли в своей статье для The National Interest.

Ранее министры финансов государств "Большой семерки" приняли решение поддержать введение потолка цен на нефть из России с 5 декабря. Отмечалось, что план предусматривает установление потолка цен на российские нефтепродукты выше стоимости добычи нефти, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях. Он назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок. По мнению Новака, за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены.

