Евросоюз может отменить право вето при принятии решений по России – СМИ

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Евросоюз может представить новый пакет санкций против России 28 сентября. Об этом со ссылкой на источник в ЕС сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, в ответ на объявление в РФ частичной мобилизации Брюссель также намерен отменить право вето при голосовании по вопросам о Москве.
Он уточнил, что в рамках восьмого пакета санкций ЕС намерен расширить списки за счет российских чиновников. Также предусматривается ряд мер, связанных с введением потолка цены на нефть. Однако источник отметил, что некоторые страны, в том числе Венгрия, опасаются, что Москва в ответ на такие действия может сократить поставки нефти.
"Комиссия на данном этапе ищет формат осуществления этих решений, чтобы максимизировать их эффективность, отсюда дискуссии относительно единогласия и возможных ограничений права вето", – сказал он.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
С 21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию. Он отметил, что те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
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