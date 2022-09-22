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Политика

02:12

Евросоюз может отменить право вето при принятии решений по России – СМИ

политикаэкономика

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз может представить новый пакет санкций против России 28 сентября. Об этом со ссылкой на источник в ЕС сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в ответ на объявление в РФ частичной мобилизации Брюссель также намерен отменить право вето при голосовании по вопросам о Москве.

Он уточнил, что в рамках восьмого пакета санкций ЕС намерен расширить списки за счет российских чиновников. Также предусматривается ряд мер, связанных с введением потолка цены на нефть. Однако источник отметил, что некоторые страны, в том числе Венгрия, опасаются, что Москва в ответ на такие действия может сократить поставки нефти.

"Комиссия на данном этапе ищет формат осуществления этих решений, чтобы максимизировать их эффективность, отсюда дискуссии относительно единогласия и возможных ограничений права вето", – сказал он.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

С 21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию. Он отметил, что те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

В ЕС не исключили новые санкции против РФ из-за референдумов в ДНР и ЛНР

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Сюжет: Санкции

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