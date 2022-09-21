ЕС не намерен признавать итоги референдумов в ЛНР и ДНР

Евросоюз не намерен признавать итоги референдумов в ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он также призвал возложить ответственность за голосование на Россию и ввести против нее новые санкции.

Такую же позицию озвучили в НАТО. Против референдумов высказалась Германия. А лидер Турции призвал страны сообща найти решение. Анкара выступила за урегулирование конфликта на основе территориальной целостности и независимости Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.