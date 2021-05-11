В АдГ призвали ЕС немедленно снять санкции с России

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Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал немедленно снять санкции ЕС против России. По его словам, они вредят немецкой экономике, передает РИА Новости.
"Мир в Европе и во всем мире – одна из центральных целей "Альтернативы для Германии". Важную роль в этом играют хорошие отношения с Россией. Потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционную политику нужно прекратить немедленно", – заявил политик.
Он подчеркнул, что от ограничений больше всего пострадали восточногерманские предприятия, которые активно взаимодействовали с россиянами.
Крупалла добавил, что его партия выступает за "разрядку" отношений с Москвой. Они поддерживают проект "Северный поток – 2" из-за "энергетической безопасности" Германии, сказал он.
Крупалла также приветствовал переговоры о резервировании и производстве вакцины "Спутник V" в Германии.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, однако Москве необходимо соблюдать ряд условий.
США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали в себя высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
Также ограничения ввели для 6 технологических компаний. Кроме того, американским финансовым организациям запретили покупку долговых ценных бумаг РФ.
16 апреля МИД РФ обнародовал ответные меры, включающие ограничения для работы диппредставительств США на территории России. Ведомство также объявило, что 10 сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая.
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