Дом по программе реновации введут в Новогирееве до конца 2022 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Фонд реновации
Дом на 200 квартир введут в эксплуатацию по программе реновации в столичном районе Новогиреево до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Сейчас ведутся отделочные и фасадные работы, а также монтаж внутренних инженерных сетей", – рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что возведение здания ведется по адресу Свободный проспект, владение 25/27. Дом будет состоять из двух секций, также будет предусмотрена подземная парковка. Из 200 квартир 140 – двухкомнатные. Еще четыре квартиры оборудуют для маломобильных граждан.
Фасады дома отделают керамогранитной и клинкерной плиткой. Вход в здание, лифтовый холл и вестибюль будут находится вровень с землей. В вестибюле планируется разместить комнату консьержа, помещение для хранения уборочного инвентаря и колясочную.
Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории. На ней высадят деревья, кустарники, траву и цветы. Появятся детская и спортивная площадки, а также зона отдыха.
Ранее сообщалось, что в Академическом районе Москвы по программе реновации расселили и снесли 7 из 19 домов. Сейчас на месте снесенных пятиэтажек ведется строительство еще двух домов для следующей волны переселения.
"Это наш город": три дома по программе реновации готовят к заселению на востоке Москвы
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