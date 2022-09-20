В Академическом районе по программе реновации расселены 7 домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Академическом районе расселили и снесли 7 из 19 домов, входящих в программу реновации, что составляет порядка 40% старого жилого фонда, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На месте снесенных пятиэтажек уже ведется строительство двух домов для следующей волны переселения", – отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что в рамках программы в новые дома были переселены около 1,4 тысячи человек.

По словам Левкина, 10 домов в Академическом районе будут снесены, еще два сохранят в связи с их архитектурно-художественной и исторической ценностью. Уточняется, что порядка 2,9 тысячи человек переедут в новые квартиры в округе.

Ранее стало известно, что 25 тысяч жителей ЮАО получат новое жилье по программе реновации. Сейчас переехали порядка 5,8 тысячи человек, которые ранее жили в 46 старых зданиях.

Больше всего новых площадок для заселения расположились в районе Царицыно, их там 16. Далее идут районы Даниловский и Нагатинский Затон, где находится по 8 площадок. Потом расположились Бирюлево Западное, Нагорный, Нагатино-Садовники, Донской, Бирюлево Восточное, Москворечье-Сабурово и Чертаново Южное.

