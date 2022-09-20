Ряд высокоприоритетных целей на Украине был уничтожен с помощью винтовки "Сумрак"

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В ходе специальной военной операции на Украине снайперы союзных сил поразили несколько десятков высокоприоритетных целей с помощью сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S "Сумрак", рассказали в компании-разработчике Lobaev Arms.
"На сегодняшний день винтовки Lobaev Arms, которые применяются союзными силами в специальной военной операции, показывают высокую результативность. В частности, из SVLK-14S "Сумрак" уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой", – сообщили РИА Новости в пресс-службе.
По данным компании, в ходе спецоперации используются модели SVL-8 M1 "Сталинград" под патроны 338 LM /.300 WM или DXL-5 "Опустошитель" с патроном 50 BMG (12,7х99 миллиметров образца НАТО).
Там также добавили, что тактика применения винтовок в паре основана на иностранном опыте, переосмысленном с учетом характера и специфики спецоперации.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ высокоточным ударом поразили производственные цеха завода "Искра" в Запорожье, который занимался техобслуживанием американских РСЗО HIMARS для ВСУ.
В Минобороны РФ отметили, что российская авиация, российские ракетные войска и артиллерия уничтожили 52 артиллерийских подразделения, а также живую силу и военную технику ВСУ в 134 районах.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В российском Минобороны продемонстрировали работу РСЗО "Ураган"
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