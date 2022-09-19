ВС РФ нанесли удар по пункту базирования нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации украинского нацбатальона "Карпатская сечь" и других подразделений ВСУ в Запорожской области, сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что массированным обстрелам также подверглись районы сосредоточения бойцов и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Долинка и 102-й бригады территориальной обороны Украины в районе Рыбного.

"Уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники", – говорится в сообщении.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что четыре бригады ВСУ за сутки потеряли около 200 военных в ДНР и Запорожской области в результате массированных ударов ВКС РФ, ракетных войск и артиллерии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

