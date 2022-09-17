Минобороны РФ сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ в Херсонской области

13:17
Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны РФ сообщило о попытке наступления украинских сил в Херсонской области.
"В районе населенного пункта Правдино Херсонской области противник силами двух рот при поддержке 9 танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления", – заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По словам эксперта, российские военные уничтожили более 120 украинских военнослужащих. Кроме того, были выведены из строя 7 танков и 13 боевых машин пехоты.
Также в Минобороны уведомили о возобновлении обстрелов района Запорожской АЭС со стороны украинских войск. По данным ведомства, из Днепропетровской области по району объекта выпустили 15 артиллерийских снарядов.
Накануне Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космические силы России уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" Вооруженных сил Украины, которая располагалась в районе города Николаева.
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