Минобороны РФ сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило о попытке наступления украинских сил в Херсонской области.

"В районе населенного пункта Правдино Херсонской области противник силами двух рот при поддержке 9 танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления", – заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам эксперта, российские военные уничтожили более 120 украинских военнослужащих. Кроме того, были выведены из строя 7 танков и 13 боевых машин пехоты.

Также в Минобороны уведомили о возобновлении обстрелов района Запорожской АЭС со стороны украинских войск. По данным ведомства, из Днепропетровской области по району объекта выпустили 15 артиллерийских снарядов.

Накануне Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космические силы России уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" Вооруженных сил Украины, которая располагалась в районе города Николаева.