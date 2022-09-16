Политолог заявил, что попытки Запада переписать историю России никогда не прекращались

Фото: ТАСС/Стрингер
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT заявил, что попытки Запада переписать историю РФ никогда не прекращались.
Такое заявление он сделал, комментируя призывы евродепутатов от Греции к Еврокомиссии дать оценку случаям демонтажа в странах ЕС памятников в честь Победы.
"Стремясь всеми правдами и неправдами очернить Россию, европейские политики наносят ущерб сами себе, фактически внося раскол в собственные ряды и теряя верных союзников", – заявил Орлов.
Он предположил, что снос памятников советским воинам-освободителям в Европе, скорее всего, продолжится. Орлов добавил, что "двигателями процесса" будут страны Прибалтики и Польша.
Ранее евродепутаты от Греции Костас Пападакис и Лефтерис Николау-Алаванос обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить случаи сноса памятников победы над фашизмом в государствах Евросоюза.
По их словам, нападение на историческое и культурное наследие европейских народов поощряется официальной политикой Евросоюза. Кроме того, авторы высказали предположение, что инициативу поддерживает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В Нарве начали демонтировать танк-памятник Т-34
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: