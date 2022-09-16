Политолог заявил, что попытки Запада переписать историю России никогда не прекращались

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT заявил, что попытки Запада переписать историю РФ никогда не прекращались.

Такое заявление он сделал, комментируя призывы евродепутатов от Греции к Еврокомиссии дать оценку случаям демонтажа в странах ЕС памятников в честь Победы.

"Стремясь всеми правдами и неправдами очернить Россию, европейские политики наносят ущерб сами себе, фактически внося раскол в собственные ряды и теряя верных союзников", – заявил Орлов.

Он предположил, что снос памятников советским воинам-освободителям в Европе, скорее всего, продолжится. Орлов добавил, что "двигателями процесса" будут страны Прибалтики и Польша.

Ранее евродепутаты от Греции Костас Пападакис и Лефтерис Николау-Алаванос обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить случаи сноса памятников победы над фашизмом в государствах Евросоюза.

По их словам, нападение на историческое и культурное наследие европейских народов поощряется официальной политикой Евросоюза. Кроме того, авторы высказали предположение, что инициативу поддерживает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

