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Евродепутаты от Греции Костас Пападакис и Лефтерис Николау-Алаванос обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить случаи сноса памятников победы над фашизмом в государствах Евросоюза, сообщает RT.
По мнению авторов обращения, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает подобную деятельность, выступая с заявлением о "дне памяти жертв тоталитарных режимов", который стремится утвердить ЕС.
Пападакис и Николау-Алаванос подчеркнули, что попытки легитимировать нападения на историческое и культурное наследие европейских народов поощряется официальной политикой Евросоюза.
С мнением евродепутатов согласился военный историк Юрий Кнутов.
"Почему сносят памятники? Потому что это напоминание о реальной истории. В учебниках уже написана фальшивая трактовка событий войны, а памятник фактически свидетельствует о произошедшем. Сегодняшняя "история", навязанная США, – фальсификация и искажение", – подчеркнул он.
Эксперт также отметил стремление США установить однополярный мир.
Ранее заместитель главы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков заявил, что Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, которые были демонтированы в других странах.
11 сентября в Ивангороде замминистра открыл памятник танку Т-34. Монумент создали по инициативе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии.
Новости мира: в Риге снесли последний элемент памятника советским воинам-освободителям
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