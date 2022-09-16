В МО РФ рассказали об уничтожении штаба и базы подготовки центра спецопераций "Юг" ВСУ

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Воздушно-космические силы России уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаева поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" ВСУ", – сказал Конашенков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что успехи России в ходе спецоперации на Украине вызывают истерику у западных кураторов Киева. По ее словам, на этом фоне Запад требует от Украины продемонстрировать способность ВСУ эффективно использовать получаемые вооружения, шантажируя Киев сокращением военной помощи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

