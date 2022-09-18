ВСУ потеряли за сутки около 200 военных в ДНР и Запорожской области – МО РФ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Четыре бригады ВСУ потеряли за сутки около 200 военных в ДНР и Запорожской области в результате массированных ударов ВКС РФ, ракетных войск и артиллерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

"В районе населенного пункта Кирово Запорожской области сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ", – сообщил Конашенков.

Он добавил, что ВСУ понесли потери более 110 военнослужащих и 20 единиц военной техники в результате ударов российской армии по позициям 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Верхнекаменском, Спорном, Берестовом, Артемовске и Зайцеве в ДНР.

Ранее Минобороны РФ сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ в Херсонской области. Об этом заявил Конашенков.

Отмечалось, что российские военные уничтожили более 120 украинских военнослужащих. Кроме того, были выведены из строя 7 танков и 13 боевых машин пехоты.