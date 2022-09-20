Матвиенко ушла от прямого ответа на вопрос о возможности мобилизации в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ушла от прямого ответа на вопрос журналистов, возможна ли мобилизация в России.

"А вы считаете? Нужно?" – произнесла политик.

До этого стало известно, что поправка, предлагающая ввести в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", одобрена на пленарном заседании Госдумы.

Так, принятыми поправками предусматривается замена слов "в условиях вооруженного конфликта" или "военных действий" на "в период мобилизации" или "военного положения", "в военное время" либо "в условиях вооруженного конфликта или "ведения боевых действий".

Госдума также приняла поправку о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов объяснил, что всеобщая мобилизация может быть объявлена в случае, когда страна находится в состоянии войны. Он отметил, что при всеобщей мобилизации, гражданам, находящимся на военном учете, будут отправлены повестки с требованием о прибытии в военкомат.

