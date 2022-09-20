Адвокат описал порядок мобилизации в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всеобщая мобилизация может быть объявлена в случае, когда страна находится в состоянии войны. Об этом заявил московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов в разговоре с "Лентой.ру".
Адвокат отметил, что при всеобщей мобилизации, гражданам, находящимся на военном учете, будут отправлены повестки с требованием о прибытии в военкомат.
"Всеобщая мобилизация объявляется только в период, когда страна находится в состоянии войны. То есть во время военной операции мобилизация проводиться не может", – сообщил эксперт.
Он уточнил, что на воинском учете находятся лица, которые прошли службу в Вооруженных силах РФ, а также окончившие военную кафедру в вузе. Кроме того, по словам Карабанова, на военном учете состоят и лица, имеющие отношение к силовым ведомствам страны: полиции, СК, МЧС и другим структурам.
"Если, например, человеку исполнилось 27 лет и он не служил, он все равно будет рассматриваться в качестве лица, состоящего в резерве", – добавил адвокат.
Карабанов уточнил, что поправки в УК РФ, принятые депутатами, будут распространяться на лиц, которые уже приняли присягу и были перераспределены в воинские части.
До этого стало известно, что поправка, предлагающая ввести в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", одобрена на пленарном заседании Госдумы.
Так, принятыми поправками предусматривается замена слов "в условиях вооруженного конфликта" или "военных действий" на "в период мобилизации" или "военного положения", "в военное время" либо "в условиях вооруженного конфликта или "ведения боевых действий".
Госдума также приняла поправку о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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