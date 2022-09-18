В Франции назвали ошибкой поддержку антироссийских санкций

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Поддержка Францией экономических санкций в отношении России стала геополитической ошибкой, заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. Об этом сообщает ТАСС.

"Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России", – сказала она.

По мнению Ле Пен, санкции были введены в состоянии истерии от конфликта на Украине.

Ранее Ле Пен заявила, что французский президент Эммануэль Макрон солгал о причинах экономического кризиса. Она отметила, что на данный момент нужно принять меры для защиты граждан от последствий кризиса.