Herald News: правительство США частично приостановило работу

Правительство США частично приостановило работу до одобрения финансирования. Об этом сообщает газета The Herald News.

Частичная приостановка работы правительства произошла по причине того, что в полночь 31 января (31 января 08:00 по московскому времени. – Прим. ред.) истек срок финансирования. При этом конгресс США еще не утвердил бюджет на этот год.

По предварительным данным, правительство вскоре сможет продолжить работу, так как нижняя палата конгресса США планирует в начале следующей недели одобрить финансирование, которое ранее поддержал сенат.

Журналисты уточняют, что переговоры по данному вопросу прервались из-за убийства двух протестующих в Миннеаполисе федеральными иммиграционными агентами.

Предыдущий шатдаун произошел в США 1 октября 2025 года. Конгресс страны не смог согласовать госбюджет и правительство приостановило свою работу.

Президент Дональд Трамп пригрозил сокращением ряда госслужащих и прекращением финансирования некоторых проектов, поддерживаемых демократами. Позднее он выразил готовность к сотрудничеству с партией.

10 ноября 2025 года сенат США одобрил пакет законопроектов по финансированию правительства. Спустя время Трамп подписал документ, прекратив самый продолжительный шатдаун в истории страны.

