Трамп заявил, что готов работать с демократами, если они прекратят шатдаун

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что готов работать с представителями Демократической партии по различным разногласиям с республиканцами, если они прекратят шатдаун правительства.

Глава Белого дома пожаловался, что демократы устроили шатдаун в разгар "одного из самых успешных экономических периодов в истории США, включая рекордный рост фондового рынка". По словам Трампа, это повлияло на многие программы, услуги и прочие элементы общества.

"Я с удовольствием готов работать с демократами над их провальной политикой в области здравоохранения или над чем-либо еще, но сначала они должны позволить нашему правительству возобновить работу", – подчеркнул президент США.

Американское правительство приостановило свою работу 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом страны бюджета. В этот период, называемый шатдауном, госучреждения не смогут тратить деньги, а большая часть госслужащих отправится в неоплачиваемый отпуск.

Трамп пригрозил, что в случае затяжного шатдауна в США будут сокращены некоторые госслужащие и отдельные проекты Демократической партии. Он подчеркнул, что эти проекты могут быть ликвидированы навсегда.