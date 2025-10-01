Правительство США приостановило работу

Фото: ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO

Американские правительственные учреждения приостановили свою работу в условиях отсутствия согласованного конгрессом страны бюджета правительства.

В этот период, называемый шатдауном, государственные учреждения не смогут тратить деньги, а большая часть госслужащих отправится в неоплачиваемый отпуск. При этом медики, военные, работники пограничной службы и другие представители критически важных профессий продолжат работать без зарплаты.

Шатдаун произошел в США впервые за почти 7 лет. До этого американское правительство приостанавливало работу лишь частично, так как конгресс принимал законопроекты о временных бюджетах на несколько месяцев, пока проходили переговоры о полноценном бюджете.

Самый продолжительный шатдаун в современной истории Соединенных Штатов пришелся на первый срок президента страны Дональда Трампа. Он продлился 35 дней, с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года. Тогда приостановка работы американского правительства обошлась экономике США в 3 миллиарда долларов.

Ранее американский Сенат не смог принять ни один из двух законопроектов, направленных на финансирование работы правительства. Документы, предложенные республиканцами и демократами, не набрали необходимых 60 голосов, хотя один из них был одобрен палатой представителей. Эксперты считают, что главной причиной разногласий стали статьи расходов на здравоохранение.

При этом Трамп заявлял, что в случае приостановки работы правительства страны не исключены массовые сокращения. Он обвинил в происходящем Демократическую партию США.

