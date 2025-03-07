Трамп заявил, что США остановили начавшийся при Байдене обвал производства

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Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете, что его администрация смогла остановить промышленный спад, который начался при бывшем американском лидере Джо Байдене.

"В феврале появилось 10 тысяч новых рабочих мест в промышленности", – цитирует Трампа РИА Новости.

Трамп рассказал, что за один месяц в автомобильной отрасли создано девять тысяч рабочих мест. Как подтверждают производственные индексы, страна вступила в новый "промышленный бум", подчеркнул он.

Ранее президент США, выступая в конгрессе, раскритиковал Байдена за колоссальные расходы на военную помощь Украине. Он сравнил эти траты с "отнятой у ребенка конфетой", уточнив, что такие действия не соответствуют интересам американцев.

Помимо этого, он пригрозил промышленникам пошлинами за отказ локализовать производство в Штатах. Он пообещал сократить налоги для внутреннего производства и всей обрабатывающей промышленности, а также предоставить 100-процентное списание расходов компаний.