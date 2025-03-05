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05 марта, 11:30

Политика

Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена за огромные расходы на помощь Украине

Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена за огромные расходы на помощь Украине

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Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за колоссальные расходы на военную помощь Украине. Трамп сравнил эти траты с "отнятой у ребенка конфетой", подчеркнув, что такие действия не соответствуют интересам американского народа.

Кроме того, Трамп заявил, что получил убедительные сигналы от России о готовности к установлению мира на Украине. Он также процитировал письмо украинского президента Владимира Зеленского, в котором говорится о готовности Киева к переговорам под руководством США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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