Пресс-секретарь Зеленского опроверг письмо Трампу

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Президент Украины Владимир Зеленский не писал письма американскому коллеге Дональду Трампу, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Liga.net.

По словам представителя Зеленского, Трамп имел в виду пост в социальных сетях.

Также посол Украины в США Оксана Маркарова отметила в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что Трамп прочитал пост украинского президента в соцсети X.

Президент США во время выступления перед конгрессом заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности сесть за стол переговоров. Трамп подчеркнул, что получал "мощные сигналы" о готовности к переговорам и от российской стороны.

Между Трампом и Зеленским 28 февраля произошел конфликт. Они должны были заключить соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, но в ходе встречи американский президент выразил недовольство поведением своего украинского коллеги, что привело к срыву переговоров. Трамп тогда заявил, что Зеленский не готов к мирному регулированию конфликта.