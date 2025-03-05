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05 марта, 09:19

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Independent: без поставок США Украине хватит военного снаряжения на несколько дней

Без поставок США Украине хватит военного снаряжения на несколько дней – СМИ

Фото: 123RF/zabelin

Без поставок от США военного снаряжения Украине хватит на несколько дней, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на The Independent.

"В течение нескольких дней у Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут закончиться запасы американских ракет Patriot, которые используются для отражения атак с воздуха", – указали журналисты.

Боеприпасы якобы хранят на складе за пределами Украины, их ввозят всего за несколько дней до применения.

СМИ ранее писали, что США приостановили поставку военной помощи Украине 4 марта. При этом американский вице-президент Джей Ди Вэнс не исключил возможность возобновления поставок оружия и военной техники в случае начала Киевом мирных переговоров.

Позже американский лидер Дональд Трамп заявил, что получил письмо от украинского коллеги Владимира Зеленского, в котором говорилось о готовности Киева сесть за стол переговоров.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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