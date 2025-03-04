США допустили возобновление поставок оружия Украине

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США не исключили возможность возобновления поставок оружия и военной техники Украине в случае начала Киевом мирных переговоров. Такое заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает ТАСС.

Журналисты попросили политика уточнить, сколько будет длиться пауза в оказании Украине военной помощи.

"Президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) ясно дает понять: он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров. Думаю, когда украинцы сядут за стол переговоров, рассматриваться будет все", – ответил Вэнс.

Соединенные Штаты приостановили поставку военной помощи Украине 4 марта. Как писали СМИ, решение было принято Трампом для давления на украинского президента Владимира Зеленского. Журналисты считают, что так планируется вынудить главу Украины согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, отказавшись от предоставления его стране гарантий безопасности.

Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне 28 февраля. В ходе разговора между лидерами возникла перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки о редкоземельных металлах.