Премьер Польши заявил о приостановке поставок США на Украину через хаб в Жешуве

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США приостановили поставку военных грузов на Украину через логистический хаб на аэродроме Ясенки в приграничном польском Жешуве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на трансляцию телеканала TVP.

"Донесения, которые идут с границы, из хаба в Ясенке подтверждают заявления американской стороны", – сказал Туск.

При этом политик раскритиковал президента США Дональда Трампа, высказавшись против приостановки помощи Киеву и снятия американских санкций с РФ. По его словам, действия Вашингтона являются "самым большим вызовов за последние десятилетия".

С момента начала СВО Жешув, расположенный примерно в сотне километров от польско-украинской границы, стал одним из главных перевалочных пунктов для техники НАТО, отправляемой в помощь Украине.



Поставки военной помощи Киеву от Вашингтона прекратились примерно в 04:30 по московскому времени в ночь на 4 марта. В Пентагоне уже подтвердили приостановку американской военной помощи.

СМИ уточняли, что временный запрет будет действовать до тех пор, пока Трамп не решит, что Киев показывает свою приверженность мирным переговорам. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подобный поступок со стороны Штатов может действительно заставить Украину начать мирный процесс урегулирования конфликта.

