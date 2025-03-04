Песков: остановка военной помощи США может заставить Украину начать мирный процесс

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Возможная остановка военной помощи от США может заставить Украину начать мирный процесс урегулирования конфликта, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, еще предстоит узнать детали, но если это соответствует действительности, то это решение, которое действительно может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу", – заявил пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Как отметил Песков, основной объем военной помощи Киев получал именно от Вашингтона. Сегодня в Кремле допускают, что нарастить поставки на Украину может Европа.

"Мы видим, что некоторые европейские страны заявляют о том, что они продолжат оказывать всестороннюю помощь. То есть они как-то, наверное, будут пытаться компенсировать выбывающие объемы боеприпасов и всего остального", – добавил Песков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что поставки военной помощи Украине от США прекратились. По информации СМИ, это произошло примерно в 04:30 по московскому времени в ночь на вторник, 4 марта.

Представитель Пентагона подтвердил информацию об остановке помощи Украине. СМИ писали, что мера якобы будет действовать до момента, пока президент США Дональд Трамп не увидит, что киевские власти готовы к мирным переговорам.

Кроме того, по информации СМИ, американский лидер приказал главе Пентагона Питу Хегсету остановить отправку оружия американского производства, которое уже находится в Европе, в частности в транзитной зоне в Польше.