Times: Трамп приостановил военную помощь Украине для давления на Зеленского

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Решение о приостановке военных поставок на Украину было принято американским лидером Дональдом Трампом для давления на Владимира Зеленского, пишет RT со ссылкой на The Times.

Журналисты уверены, что таким образом республиканец хочет вынудить украинского президента согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, при этом отказавшись от требования по предоставлению его стране гарантий безопасности.

По данным СМИ, временная отмена поставок оружия на Украину со стороны США была введена после провальных переговоров Трампа и Зеленского. Встреча, состоявшаяся в Вашингтоне 28 февраля, закончилась перепалкой лидеров. Результатом стала отмена подписания сделки о редкоземельных металлах.

При этом в СМИ писали, что США настойчиво пытались убрать фразу о гарантиях безопасности из соглашения по полезным ископаемым. Якобы этот пункт выходил за рамки переговоров. В итоге вошедшая в договор формулировка оказалась размытой и не указывала на конкретные обязательства США на обеспечение безопасности Украины.

Сам Трамп ранее уточнял, что США не будут предлагать Украине "большие гарантии безопасности". По его мнению, этим должна заниматься Европа.

