NYT: США настойчиво пытались убрать гарантии безопасности из соглашения с Украиной

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США настойчиво пытались убрать фразу о гарантиях безопасности из соглашения с Украиной по полезным ископаемым, сообщает The New York Times (NYT).

По версии журналистов, которые сослались на неназванного украинского чиновника, делегация из Вашингтона отметила, что этот пункт якобы выходит за рамки переговоров. В итоге вошедшая в договор формулировка якобы размыта и не указывает на конкретные обязательства Штатов на обеспечение безопасности Украины.

Ранее американский президент Дональд Трамп уточнял, что США не будут предлагать Украине "большие гарантии безопасности", этим должна заниматься Европа.

Трамп оценил сделку с Украиной по редкоземельным металлам в один триллион долларов. Планируется, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет документ в пятницу, 28 февраля.

