Зеленский выразил опасения, что другие страны вслед за США потребуют вернуть деньги

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что признание долга и включение его в соглашение с США может стать прецедентом, в соответствии с которым другие государства также потребуют вернуть деньги за оказанную помощь.

Зеленский отметил, что в соглашении для него было главным не признать долг за уже предоставленную американцами поддержку.

"Я не пойду и на 10 центов возврата долга в этом соглашении. Иначе это прецедент", – приводит слова украинского президента ТАСС.

Зеленский добавил, что в тексте документа нет упоминаний о 500, 350 или 100 миллиардах долларов долга Украины перед США, о котором ранее говорили в СМИ.

В начале февраля американский президент Дональд Трамп предложил Зеленскому поддержку со стороны США в обмен на редкоземельные металлы и иные украинские ресурсы. Размер сделки оценивался в триллион долларов.

Сперва Зеленский не согласился подписывать соглашение. Спустя время СМИ обратили внимание, что американская сторона убрала из сделки пункт о полном контроле над фондом.

После этого президент Украины объявил о желании подписать документы по редкоземельным металлам. Полный текст соглашения США и Украины о природных ресурсах был опубликован в украинских СМИ.

В документе, который состоит из 10 пунктов, подчеркивается, что создание совместного фонда США и Украины станет главным элементом в построении системы экономической безопасности и установлении длительного мира. Управлением фонда займутся представители обоих правительств, при этом более точные условия его работы будут определены в отдельном соглашении.

Журналисты утверждают, что Украина может подписать сделку с США в Вашингтоне 28 февраля.

