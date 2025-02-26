Песков: официальных заявлений о сделке Украины и США по металлам не было

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать планы украинского лидера Владимира Зеленского, в рамках которых он собирается подписать с США соглашение по редкоземельным металлам.

Песков отметил, что пока никаких официальных заявлений по этому поводу не было. По его словам, в Кремле только слышали информацию о том, что Зеленский планировал посетить 28 февраля Вашингтон.

"Скорее всего, конечно, будут попытки как-то наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это упомянутое соглашение или что-то другое, посмотрим", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Политик также обратил внимание на большое количество публикаций в СМИ, из которых лишь немногие соответствуют действительности. Именно поэтому, как он утверждает, очень трудно ориентироваться в повестке дня.

В начале февраля американский лидер Дональд Трамп предложил Зеленскому поддержку со стороны США в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны. Эта сделка, по его словам, оценивается в один триллион долларов. Однако тогда президент Украины отказался подписывать эти документы, высказав желание доработать соглашение.

Но уже во время встречи "Большой семерки" Зеленский заявил, что планирует подписать соглашение о редкоземельных металлах. Он добавил, что команды Украины и США "очень продуктивно работают" по данным договоренностям.

СМИ предполагают, что украинская сторона может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне уже 28 февраля. Журналисты уточнили, что Зеленский якобы лично посетит американскую столицу для обсуждения деталей сделки с Трампом.

