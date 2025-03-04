Вэнс заявил, что США не будут финансировать кризис на Украине вечно

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Американская сторона не будет финансировать кризис на Украине ради того, чтобы его продлить. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

"Вы не можете вечно финансировать войну. Американский народ не станет этого терпеть", – высказался он.

По словам Вэнса, Украина не располагает достаточным числом людей для продолжения боевых действий, а США не могут бесконечно передавать деньги и боеприпасы.

Вэнс отметил, что на этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский обращается за помощью к Европе, и многие европейские лидеры раззадоривают его, убеждая в необходимости бесконечного сражения. Вице-президент США подчеркнул, что европейские партнеры в частном порядке должны донести до Зеленского необходимость прекращения конфликта.

Кроме того, политик заявил, что считает американскую "экономическую перспективу к будущему Украины" самой лучшей гарантией безопасности, более надежной, чем "20 000 военнослужащих из какой-нибудь случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет".

Администрация американского лидера Дональда Трампа ранее, по сообщению СМИ, приостановила всю военную помощь Украине. Согласно заявлению Белого дома, речь идет лишь о временной приостановке, а не о постоянном прекращении помощи. Оно продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что киевские власти демонстрируют приверженность мирным переговорам.

Газета New York Post утверждает, что данная приостановка помощи коснется и того американского вооружения, что уже направилось на Украину и находится в Европе.