Reuters: поставки военной помощи Украине от США прекратились ночью 4 марта

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Поставки военной помощи Украине от США прекратились примерно в 04:30 по московскому времени в ночь на вторник, 4 марта. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник.

Ранее представитель Пентагона подтвердил информацию об остановке помощи Украине. СМИ писали, что мера якобы будет действовать до момента, пока президент США Дональд Трамп не увидит, что киевские власти готовы к мирным переговорам.

Кроме того, американский лидер приказал главе Пентагона Питу Хегсету остановить отправку оружия американского производства, которое уже находится в Европе, в частности в транзитной зоне в Польше, уточняли журналисты.

Также политические лидеры Евросоюза приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро. По мнению СМИ, это произошло после наложения Венгрией вето на предыдущую версию документа во время недавней встречи представителей стран ЕС.