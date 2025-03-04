Премьер Украины заявил о готовности заключить с США сделку по ресурсам

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Украина готова подписать с американской стороной соглашение по недрам. Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

По словам премьера, Киев намерен добиться подписания документа с помощью любых доступных дипломатических каналов.

"Мы ищем эти возможности в прагматичной кооперации, в том числе базирующейся на экономике, в частности на соглашении о недрах, создании совместного инвестиционного фонда на Украине", – отметил он.

Кроме того, Шмыгаль выразил готовность продолжить сотрудничество с США. Он также поблагодарил американскую сторону за оказание поддержки Украине.

Соглашение о редкоземельных металлах между Украиной и США должны были подписать украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтон 28 февраля. Однако их беседа завершилась перепалкой на повышенных тонах, поэтому заключить сделку так и не удалось. После конфликта украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.

Трамп указал на то, что Зеленский неуважительно относится к США. Последний, в свою очередь, отказался извиняться перед главой Белого дома за конфликт в Вашингтоне. Украинский лидер не понимал, что его команда сделала "не так" во время переговоров.

В результате Трамп якобы потерял интерес к соглашению по редкоземельным металлам с Украиной, о чем сообщают СМИ. Однако Зеленский намерен подписать с США сделку по недрам.

