Трамп сообщил о послании Зеленского с готовностью к переговорам

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Президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от украинского лидера Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров. Об этом он рассказал в своем выступлении перед конгрессом, передает РИА Новости.

По словам Трампа, в письме украинского лидера говорится, что Киев готов подписать сделку о редкоземельных материалах и сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить "долгосрочный мир". Он подчеркнул, что получал "мощные сигналы" о готовности к переговорам и от российской стороны.

Глава Белого дома отметил, что "неустанно" работает над завершением украинского конфликта.

"Пришло время остановить это безумие. Пришло время прекратить убийства. Пришло время положить конец бессмысленной войне", – призвал американский президент.

Между Трампом и Зеленским 28 февраля произошла перепалка. Они должны были подписать сделку о редкоземельных металлах, но в ходе встречи американский лидер обвинил украинского коллегу в неуважении к США, из-за чего подписание было сорвано.

Позже Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

