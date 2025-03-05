Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 10:55

Политика
Главная / Новости /

Daily Mail: Стармер и Макрон хотят поехать в Вашингтон с Зеленским

Стармер и Макрон хотят поехать в Вашингтон с Зеленским – СМИ

Фото: 123RF/wladyslawmus

Французский лидер Эммануэль Макрон и глава британского правительства Кир Стармер хотят поехать в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на материал Daily Mail.

Их визит может состояться на следующей неделе, пишет издание. Представители трех стран планируют предложить американскому лидеру Дональду Трампу свой вариант урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Макрон совместно со Стармером выдвинул предложение о введении месячного режима перемирия в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине. По его словам, предложение не охватывает ситуацию на земле, поскольку из-за длины фронта будет сложно следить за соблюдением перемирия.

Он также уверен, что в ближайшее время на Украине не появятся западные военные. Это будет возможно только после подписания мирного соглашения, при этом сами переговоры об урегулировании ситуации могут занять несколько недель, считает Макрон.

Трамп провел встречу с Макроном

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика