Daily Mail: Стармер и Макрон хотят поехать в Вашингтон с Зеленским

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Французский лидер Эммануэль Макрон и глава британского правительства Кир Стармер хотят поехать в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на материал Daily Mail.

Их визит может состояться на следующей неделе, пишет издание. Представители трех стран планируют предложить американскому лидеру Дональду Трампу свой вариант урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Макрон совместно со Стармером выдвинул предложение о введении месячного режима перемирия в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине. По его словам, предложение не охватывает ситуацию на земле, поскольку из-за длины фронта будет сложно следить за соблюдением перемирия.

Он также уверен, что в ближайшее время на Украине не появятся западные военные. Это будет возможно только после подписания мирного соглашения, при этом сами переговоры об урегулировании ситуации могут занять несколько недель, считает Макрон.

