Макрон попытался отговорить Трампа от немедленного прекращения огня на Украине

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Французский лидер Эммануэль Макрон попытался отговорить американского президента Дональда Трампа от немедленного прекращения огня на Украине. Об этом пишет RT со ссылкой на интервью президента Франции изданию Foglio.

"То есть не стремиться к немедленному прекращению огня, а скорее к перемирию на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры", – пояснил он.

Ранее Макрон сообщил, что совместно с британским премьером Киром Стармером выдвинул предложение о введении месячного режима перемирия в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине. По его словам, предложение не охватывает ситуацию на земле, поскольку из-за длины фронта будет сложно следить за соблюдением перемирия.

Он также уверен, что в ближайшее время на Украине не появятся западные военные. Это будет возможно только после подписания мирного соглашения, при этом сами переговоры об урегулировании ситуации могут занять несколько недель, считает Макрон.

