Песков: Макрон не делал никаких реальных шагов для общения с Путиным

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Французский президент Эммануэль Макрон не делал никаких реальных шагов для общения с Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале.

Официальный представитель Кремля также отметил, что французское руководство занимает позицию в пользу продолжения украинского конфликта "любыми средствами".

"Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику российско-американских отношений, посмотрим, время покажет", – добавил Песков.

Накануне Макрон вновь допустил, что может возобновить диалог с Путиным. Тем не менее президент Франции отметил, что этот диалог должен состояться в подходящий момент. В частности, когда стабилизируется ситуация на Украине.

До этого Макрон заявлял, что Евросоюз на предстоящем саммите 6 марта, скорее всего, одобрит финансирование Украины на сотни миллиардов евро. Он назвал целью предстоящего мероприятия усиление поддержки Украины.