Глава МО Франции заявил о желании Парижа участвовать в переговорах США и Украины

Фото: 123RF/sylv1rob1

Франция хочет участвовать в переговорах о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с урегулированием конфликта. Об этом в эфире радиостанции Franceinfo заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

"<...> Я попросил Макрона (Эммануэля, президента Франции. – Прим. ред), чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами", – сказал министр, комментируя планируемое соглашение о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом.

По словам главы французского Минобороны, он обсуждает потребности своей страны в сфере обороны с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Как отметил Лекорню, оборонная индустрия Франции будет нуждаться в ресурсах, необходимых для производства вооружений, в течение ближайших 30–40 лет.

Тем временем правительство Украины приняло решение, которое позволяет подписать соглашение с США о разработке полезных ископаемых. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, Киеву удалось улучшить положения документа и теперь украинские недра не передаются в чужую собственность.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон для оформления соглашения по природным ресурсам. Подписание состоится в пятницу, 28 февраля, уточнил он.