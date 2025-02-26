Кабмин Украины утвердил решение по сделке о ресурсах с США

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Правительство Украины приняло решение, которое позволяет подписать соглашение с США о разработке полезных ископаемых. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Политик добавил, что Киеву удалось улучшить положения документа, теперь украинские недра не передаются в чужую собственность. Украина будет вносить 50% будущих поступлений от своих ресурсных активов в специальный фонд, а затем эти средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления страны, пояснил Шмыгаль.

Ранее американский президент Дональд Трамп оценил сделку с Украиной по редкоземельным металлам в один триллион долларов. Планируется, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет документ в пятницу, 28 февраля.

Трамп также указывал, что хотел бы иметь возможность закупать минералы и у России. Владимир Путин добавлял, что Москва действительно готова предложить Вашингтону сотрудничество по редкоземельным металлам, включая новые российские регионы.

