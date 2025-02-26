Ученый Ростовский объяснил интерес США к редкоземельным металлам

Дональд Трамп не раз заявлял о желании наладить поставки редкоземельных металлов в Штаты из Украины. Более того, президент США выразил готовность сотрудничать в этом вопросе с Россией. О каких ресурсах идет речь и в чем их ценность, разбиралась Москва 24.

Полярные условия

Фото: ТАСС/President Of Ukraine/APA Images via ZUMA Press Wire

Президент США Дональд Трамп впервые предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заключить сделку по редкоземельным металлам еще в начале февраля. По ее условиям Киев должен предоставить Вашингтону доступ к своим запасам в качестве оплаты за финансовую поддержку в период СВО.





Дональд Трамп президент США США вложили более 300 миллиардов долларов, возможно, 350. Европа – 100 миллиардов. Мы – вдвое больше. Я хочу их назад.

Для подписания соглашения в Киев даже приезжал министр финансов США Скотт Бессен, однако Владимир Зеленский не стал утверждать документ. Позднее он пояснил, что вообще не признает озвученные Трампом цифры и требования.

Затем Украина все же приняла другую версию договора: по данным СМИ, документ подразумевает создание фонда, куда Киев перечислит 50% доходов от этой деятельности. В ночь на 26 февраля Трамп заявил, что сделка может достичь 1 триллиона долларов.

По словам лидера США, подписание может состояться 28 февраля, когда Зеленский посетит страну.

Подобную сделку Украине предлагал и Евросоюз, рассказал AFP еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне. При этом он подчеркнул, что Европе никогда не потребует невыгодной сделки для Киева.

Параллельно с этим сотрудничество с американской стороной по редкоземельным металлам допустил Владимир Путин. По его словам, у РФ таких ресурсов "на порядок больше", чем у Украины, и они являются "важнейшей ресурсной базой современной экономики, которая определяет глобальную конкурентоспособность России".



Владимир Путин президент России Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав РФ. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американцами, работать и там.

После этого Дональд Трамп отметил, что хотел бы закупать минералы в том числе у российской стороны.

"Возможность инвестиций"

К числу редкоземельных металлов принято относить 17 элементов, включая лантаноиды, скандий и иттрий. Эти металлы незаменимы для создания беспилотников и другой военной техники, электромобилей, смартфонов, микроэлектроники, лазерного оборудования, рассказал в беседе с телеканалом Москва 24 научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) Йоханнес-Корнелиус Ростовский.

"Абсолютным лидером по добыче полезных ископаемых является Китай, где сосредоточено более 70% предприятий такого типа. Однако в 2023 году власти КНР ввели запрет на экспорт редкоземельных металлов и технологий по их переработке", – отметил эксперт.





Йоханнес-Корнелиус Ростовский научный сотрудник ИНП РАН Из-за этого у США возникла стратегическая необходимость получать эти материалы с контролируемых территорий или дружественных стран. И Трамп сейчас ищет альтернативные источники.

По данным Минприроды, в России речь идет о 28,5 миллиона тонн запасов. Однако, по словам Ростовского, из них добывается менее 2,5–3 тысяч тонн – меньше 1% от общемировых объемов. Причина в том, что редкоземельные металлы почти не встречаются в природе в чистом виде. Как правило, их извлекают из руды, которая содержит радиоактивные элементы, а это требует сложной химической обработки. Более того, месторождения расположены в непростых климатических условиях, что сильно сказывается на стоимости добычи.

Чтобы оценить выгоду РФ от подобного сотрудничества с США, нужно понимать, какой объем запасов может быть экономически эффективным, сказал Москве 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Одно дело – иметь месторождения, другое – понимать, сколько дохода оно может принести с учетом его расположения, транспортной доступности и так далее", – обратил внимание эксперт.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Но с учетом того, какой объем возможной добычи обозначило Минприроды, речь в перспективе идет о 500 миллиардах долларов.

На данный момент в РФ разрабатывается и эксплуатируется только одно месторождение, поэтому Москва и допускает подобное сотрудничество с США. Таким мнением в беседе с "Газетой.ру" поделился геолог, кандидат экономических наук, независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

"Во-первых, это возможность инвестиций. Во-вторых, мы можем получать зарубежное оборудование, например карьерные самосвалы американского производства, которые будут использоваться для добычи полезных ископаемых. В-третьих, могут быть представлены технологии, которые помогут в извлечении редких земель. Но самое главное – это потепление внешнеполитического и экономического климата между Россией и США", – подчеркнул специалист.

Что же касается украинских запасов, Хазанов допустил, что интерес Трампа к ним объясняется политикой, "замешанной на желании получить деньги, контроль и ресурсы". В целом же там нет уникальных, богатых и перспективных недр, заключил эксперт.