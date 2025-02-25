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25 февраля, 12:15

Политика

Путин рассказал о готовности России к крупным экономическим проектам с США

Путин рассказал о готовности России к крупным экономическим проектам с США

Путин распорядился наладить полный цикл переработки редких металлов в России к 2030 году

Путин обвинил Зеленского в уклонении от переговоров

Путин допустил сотрудничество с США по редкоземельным металлам

Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов

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Владимир Путин заявил, что Россия готова рассматривать крупные экономические проекты с США, включая сотрудничество в сфере редкоземельных металлов. В интервью журналисту Павлу Зарубину он отметил, что эти металлы являются важнейшей ресурсной базой современной экономики, которая определяет глобальную конкурентоспособность России.

В ходе совещания президент отметил, что для сохранения конкурентоспособности России необходимо продолжать работу по развитию и добыче редкоземельных металлов с учетом мировых тенденций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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