Путин рассказал о готовности России к крупным экономическим проектам с США

Владимир Путин заявил, что Россия готова рассматривать крупные экономические проекты с США, включая сотрудничество в сфере редкоземельных металлов. В интервью журналисту Павлу Зарубину он отметил, что эти металлы являются важнейшей ресурсной базой современной экономики, которая определяет глобальную конкурентоспособность России.

В ходе совещания президент отметил, что для сохранения конкурентоспособности России необходимо продолжать работу по развитию и добыче редкоземельных металлов с учетом мировых тенденций.

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