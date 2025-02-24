Путин заявил, что Зеленский стоит на пути достижения мира на Украине

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Российская сторона хочет как можно быстрее добиться мира на Украине, однако украинский лидер Владимир Зеленский стоит на пути этой цели. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

Президент РФ обратил внимание, что Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию.

"Почему? Потому что в случае начала этих переговоров, это рано или поздно, и, скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу надо идти на выборы. Не будет тогда оснований не проводить выборы. Ведь сегодня выборы на Украине не проводятся под предлогом наличия военного положения", – указал Путин.

При этом Москва как противник киевского режима была бы заинтересована в сохранении Зеленским своей власти, однако подобное разложение государственности не в интересах самой Украины, отметил Путин. По его мнению, на Украине необходимо приводить к власти людей, который будут пользоваться доверием народа.

Путин также подчеркнул, что РФ ничего не имеет против сохранения украинской государственности, однако эта страна не должна использоваться как враждебный плацдарм. Москва заинтересована в том, чтобы в конечном счете Украина стала дружественным соседним государством.

Президент России уже отмечал, что шансы Зеленского победить на потенциальных выборах главы государства на Украине равны нулю. Согласно российским данным, рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Владимир Зеленский меняет свою позицию по вопросу урегулирования на Украине "чаще, чем зеленые майки". При этом Москва готова к ведению переговоров по украинскому вопросу и с представителями Киева, и с Европой.