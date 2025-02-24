Путин: шансы Зеленского победить на выборах на Украине равны нулю

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Шансы действующего президента Украины Владимира Зеленского победить на потенциальных выборах главы государства на Украине равны нулю. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

Президент РФ добавил, что рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам Путина, украинский президент становится токсичной фигурой для армии и общества в целом.

"Потому что он дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политического. При этом непонятно, на чем (они. – Прим. ред.) основаны. Это ведет к большим неоправданным, катастрофическим потерям для украинской армии", – подчеркнул российский президент.

Путин назвал Зеленского фактором разложения украинского общества и армии. При этом лидер Украины загнал себя в тупик своим же указом о запрете переговоров с Россией, отметил глава государства.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал украинского лидера диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране. Он призвал Зеленского к оперативным действиям.

В противном случае, по мнению главы США, Зеленский может потерять всю страну, так как поддержка его кандидатуры в украинских опросах крайне мала.

В свою очередь, Зеленский сообщил о готовности оставить пост ради мира или членства страны в Североатлантическом альянсе.