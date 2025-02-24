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Верховная рада Украины провалила голосование за поддержку продления украинским лидером Владимиром Зеленским своих полномочий. Это произошло в присутствии еврокомиссаров, пишет RT со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.

Чиновники ожидали, что Зеленский останется на своем посту до момента вступления в должность нового президента Украины, как это предусмотрено частью 1 статьи 108 Конституции Украины. Однако их заявление набрало всего 218 голосов.

Кроме того, помимо комиссаров, на заседании присутствовали представители многих европейских стран.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал украинского лидера диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране. Он призвал Зеленского к оперативным действиям.

В противном случае, по мнению главы США, Зеленский может потерять всю страну, так как поддержка его кандидатуры в украинских опросах крайне мала. Единственное, что, по мнению Трампа, Зеленский умеет делать – "играть на нотах" экс-президента США Джо Байдена.

Позже глава Украины сделал неожиданное заявление о том, что готов оставить пост ради мира или членства страны в НАТО.

