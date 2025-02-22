Медведев назвал Зеленского "киевским вором", который надоел Трампу

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского "киевским вором". Политик высказался по этому поводу на своей странице в социальной сети X.

"Стратегическая неопределенность? Я так не думаю. Просто киевский вор, патологический лжец и нахлебник надоел (президенту США. – Прим. ред.) Дональду Трампу своими махинациями", – написал Медведев.

Его публикация была сделана на английском языке. Политик также отметил в посте аккаунт Трампа и прикрепил к нему скрины своего последнего сообщения из англоязычного телеграм-канала.

Ранее сам Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране. Американский лидер призвал президента Украины к оперативным действиям.

В противном случае, по мнению главы США, Зеленский может потерять всю страну, так как поддержка его кандидатуры в украинских опросах крайне мала. Единственное, что, по мнению Трампа, Зеленский умеет делать – "играть на нотах" экс-президента США Джо Байдена.

Медведев поддержал слова Трампа. По его мнению, американский президент оказался "прав на 200%".