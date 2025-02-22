Медведев призвал судить об администрации Трампа по реальным делам

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Об администрации президента США Дональда Трампа следует судить по реальным действиям, отметил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, на Западе все чаще обсуждают "стратегическую неопределенность", которая заключается в том, чтобы запутать соперника противоречивыми заявлениями. Некоторые утверждают, что США якобы сейчас так и делают в отношении РФ, добавил Медведев.

"Вообще говоря, обмануть соперника – полезное дело. И так много раз бывало в истории мировой дипломатии. И конечно, применительно к администрации Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам. Посмотрим, каковы они будут", – говорится в его телеграм-канале.

При этом зампред Совбеза обратил внимание на то, что Трамп и его команда не любят и не уважают представителей украинской власти, которые, в свою очередь, позволяют себе хамские высказывания.

По мнению Медведева, Киеву пора "упасть в ноги американцам", объявить выборы на Украине и начать готовиться к капитуляции.

Ранее Трамп заявил, что не видит вины России в возникновении конфликта на Украине. Он считает, что в нем виноваты Джо Байден и Владимир Зеленский.

Между тем лидер Украины, столкнувшись с критикой со стороны администрации президента США, активизировал контакты с европейскими лидерами, проведя за сутки телефонные переговоры с шестью из них.

